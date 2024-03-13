13 марта 2024, 02:53
Уголовное дело завели из-за избиения двух футболистов в Подмосковье
Избиение двух футболистов после матча в Химках стало поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.
«По факту причинения телесных повреждений двоим молодым людям уголовное дело завели по статье умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — указали в сообщении.
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По предварительной версии, конфликт произошел 20 февраля после футбольного матча, который проходил на стадионе на улице Машинцева. В результате драки 18-летний и 19-летний игроки команды получили телесные повреждения. На текущий момент обстоятельства случившегося устанавливаются.
Химкинская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Правоохранители привлекут виновных лиц к уголовной ответственности.
В ноябре 2023 года хоккеист СКА Иван Зинченко устроил драку с игроком «Авангарда» Марком Вербой. Петербуржец получил серьезные травмы.
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