Уголовное дело завели из-за гибели лаборантки в Новосибирске

Возбуждено уголовное дело после взрыва на заводе в Новосибирске, который привел к гибели лаборантки. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по региону.

Изначально на производстве произошел пожар. Во время него взорвались несколько газовых баллонов, которые и привели к смерти женщины. 12 человек успели спастись из здания.

И.о. старшего помощника главы СУ СКР по региону Татьяна Дмитриева считает, что причиной происшествия стало нарушение техники безопасности на производстве. Правоохранители продолжают расследование.