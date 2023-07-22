Происшествия 22 июля 2023, 16:46 Уголовное дело заведут после ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии, где пострадали 15 человек СК: после ДТП с 15 пострадавшими в столкновении автобуса с грузовиком в КБР заведут дело РИА «Новости»

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом в Кабардино-Балкарии. В результате столкновения автобуса и КамАЗа пострадали 15 человек, уточнили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло в субботу, 22 июля, утром на 472-м километре трассы «Кавказ» в Урванском районе. Автобус следовал по маршруту Махачкала — Ростов, в его салоне находились 20 человек.

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«По данному факту региональным СУ СКР проводится проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Председатель СК России поручил руководству СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике возбудить уголовное дело и представить доклад», — сказано в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу Нальчика. Позже республиканский Минздрав сообщил о гибели одного из них в больнице. Еще один пассажир остается в реанимации в тяжелом состоянии.

На место аварии оперативно выехал глава регионального центра скорой помощи и медицины катастроф Алим Карданов. Он помогал бригадам врачей заниматься сортировкой пострадавших.