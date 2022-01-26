Уголовное дело возбуждено из-за гибели людей при пожаре в ХМАО

СК возбудил возбудил уголовное дело из-за гибели троих человек во время пожара в ХМАО. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт регионального ведомства.

Сгорел частный дом. На месте происшествия обнаружили трупы трех мужчин. Их нашел родственник одного из погибших.

Ранее серьезный пожар случился в Великих Луках в приюте для животных. В результате погибли 50 кошек. Здание полностью выгорело внутри. Спасатели быстро потушили огонь после прибытия на вызов, но было поздно.