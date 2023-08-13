Происшествия 13 августа 2023, 07:21 Уголовное дело возбудят после стрельбы пешехода по машинам в Люберцах Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после стрельбы на трассе в Люберцах Соцсети

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По факту вчерашней стрельбы на трассе в районе города Люберцы возбудят уголовное дело. Поручение дал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, информировала пресс-служба СК.

Главное следственное управление Следственного комитета по Подмосковью уже организовало проверку.

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«Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву возбудить уголовное дело», — говорится в сообщении.

Ответственному лицу также предстоит представить главе СК доклад обо всех установленных обстоятельствах происшествия.

Накануне мужчина расстрелял проезжающие автомобили из травматического ружья на Тураевском шоссе. Очевидцы рассказали, что водители были вынуждены выбегать из машин. На место выезжали сотрудники полиции. Автолюбители сообщали, что никто не пострадал, а стрелка задержали. Информация мгновенно распространилась в СМИ. Официальных данных и комментариев о случившемся на тот момент не было.