    26 мая 2020, 11:00

    Уголовное дело возбудили за незаконную добычу нефрита в Красноярском крае

    Ольга Ситникова

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Красноярском крае шесть человек незаконно добыли около десяти тонн нефрита. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

    Подозреваемые нарушили закон и проникли на территорию нефритового месторождения. Специальным оборудованием они достали монолит полудрагоценного камня. Его вес превышал десять тонн. Полученный камень хотели погрузить в автомобиль при помощи лебедки. В этот момент злоумышленников задержали сотрудники правоохранительных органов.

    Выяснилось, что у задержанных нет разрешительных документов. По оценкам специалистов по надзору в сфере природопользования, общий ущерб составил более 11 миллионов рублей.

    В настоящее время по данному делу идет расследование.