Уголовное дело возбудили за незаконную добычу нефрита в Красноярском крае

Подозреваемые нарушили закон и проникли на территорию нефритового месторождения. Специальным оборудованием они достали монолит полудрагоценного камня. Его вес превышал десять тонн. Полученный камень хотели погрузить в автомобиль при помощи лебедки. В этот момент злоумышленников задержали сотрудники правоохранительных органов.

Выяснилось, что у задержанных нет разрешительных документов. По оценкам специалистов по надзору в сфере природопользования, общий ущерб составил более 11 миллионов рублей.

В настоящее время по данному делу идет расследование.