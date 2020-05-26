26 мая 2020, 11:00
Уголовное дело возбудили за незаконную добычу нефрита в Красноярском крае
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Красноярском крае шесть человек незаконно добыли около десяти тонн нефрита. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
Подозреваемые нарушили закон и проникли на территорию нефритового месторождения. Специальным оборудованием они достали монолит полудрагоценного камня. Его вес превышал десять тонн. Полученный камень хотели погрузить в автомобиль при помощи лебедки. В этот момент злоумышленников задержали сотрудники правоохранительных органов.
Выяснилось, что у задержанных нет разрешительных документов. По оценкам специалистов по надзору в сфере природопользования, общий ущерб составил более 11 миллионов рублей.
В настоящее время по данному делу идет расследование.