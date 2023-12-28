Происшествия 28 декабря 2023, 16:07 Уголовное дело возбудили в Воронежской области из-за покушения на владельца птицефабрики СК возбудил дело из-за покушения на предпринимателя в Воронежской области

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В Воронежской области возбудили уголовное дело по факту покушения на местного предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По данным следствия, вечером 27 декабря близ села Третьяки Борисоглебского района неизвестный не менее двух раз выстрелил из огнестрельного оружия в автомобиль. Машиной управлял 59-летний предприниматель.

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«Мотивы преступления устанавливаются. По уголовному делу проведены необходимые осмотры, по изъятым предметам и объектам назначен комплекс судебных экспертиз», — сообщили в ведомстве.

Сам предприниматель Геннадий Ширяев рассказал «360», что не пострадал в результате покушения. Его секретарь отметила, что бизнесмен жив и здоров.

По данным Telegram-канала Shot, Ширяев является владельцем птицефабрики и завода по производству подсолнечного масла. Несколько дней назад УФАС возбудила дело в отношении его компании.