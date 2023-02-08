Происшествия 08 февраля 2023, 10:21 Уголовное дело возбудили в Тюмени из-за смертельного ДТП с участием иномарки

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Серьезное ДТП произошло на трассе Тюмень — Нижняя Тавда 5 февраля 2023 года. Водитель Porsche Panamera не справился с управлением, из-за чего автомобиль слетел с проезжей части. После случившегося сотрудники органов возбудили уголовное дело. Об этом сообщил портал Nashgorod.ru.

В машине находились 24-летняя девушка, двое мужчин и две собаки в клетках. Девушка и одна собака погибли на месте происшествия. Мужчины получили травмы, их госпитализировали. Вторая собака после ДТП пропала.

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Полицейские возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. Теперь им предстоит выяснить, кто находился за рулем в момент аварии, написал сайт kp.ru.

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