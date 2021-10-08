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    08 октября 2021, 15:25

    Уголовное дело возбудили в Тарко-Сале после смерти рабочего

    Рабочий погиб на стройке в Тарко-Сале из-за нарушения правил безопасности

    Арина Бобкова

    Сотрудник сотрудник коммерческого предприятия погиб в Пуровском районе. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщило «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный СК.

    Ситуация произошла в августе этого года на территории строительной площадки нефтегазоконденсатного месторождения.

    Группа монтажников проводила строительные работы. Водитель погрузчика перевозил крупногабаритный груз и наехал на 55-летнего рабочего. Травмы оказались настолько серьезными, что мужчина погиб на месте.

    Ведется следствие. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.