Происшествия 21 марта 2024, 11:09 Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после массовой аварии с 5 машинами Уголовное дело возбудили из-за ДТП с 5 машинами в Санкт-Петербурге РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за серьезной автомобильной аварии с пятью машинами, случившейся 19 марта в Выборгском районе. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария, в которой столкнулись автомобили марок Volkswagen, Lexus, Mitsubishi, Jeep и Mercedes, произошла на пересечении 1-го Муринского проспекта и Большого Сампсониевского проспекта. Два человека получили травмы и попали в реанимацию.

Реклама

Уголовное дело возбудили на основании части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ, о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.

Основным виновником происшедшего полиция назвала водителя Jeep, который после аварии покинул место происшествия. В настоящее время правоохранительные органы проводят розыскные мероприятия, направленные на его задержание.

Велосипедист погиб в Петербурге из-за неосторожно открывшейся двери Mercedes. Мужчину отбросило на проезжую часть прямо под колеса.