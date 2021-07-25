Уголовное дело возбудили в отношении стрелявшего по полицейским в Ленобласти

Уголовное дело возбудили в Ленинградской области в отношении мужчины, который открыл огонь по сотрудникам полиции во время ликвидации нарколаборатории. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета (СК РФ) по региону.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ („Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа“) и ст. 222 УК РФ („Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов“)», — сказано в сообщении регионального СК.

В отношении подозреваемого подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

Полицейские накануне накрыли нарколабораторию в деревне Баландино Волховского района Ленобласти. Ее предположительный организатор открыл огонь по правоохранителям из обреза. Лаборатория по производству синтетических наркотиков работала в сарае на садовом участке. Полицейский обезвредил предполагаемого наркоторговца выстрелом в ногу. В доме на этом же участке нашли несколько стволов, а в сарае — специальное оборудование и химическое сырье для производства мефедрона