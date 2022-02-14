Уголовное дело возбудили в отношении лихача, протаранившего авто полицейских в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, который протаранил машину сотрудников ГИБДД. Об этом сообщили «Невские новости».

По данным издания, в ночь на 12 февраля мужчина за рулем иномарки Mazda попытался скрыться от полицейских, но врезался в машину автоинспекторов. В результате один из правоохранителей пострадал и попал в больницу. Оказалось, что водитель был пьян и лишен водительских прав.