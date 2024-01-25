Происшествия 25 января 2024, 15:18 Уголовное дело возбудили в Оренбургской области из-за обрушения на насосной станции СК возбудил дело из-за ЧП на насосной станции в Оренбургской области

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Следователи возбудили уголовное дело после обрушения на насосной станции в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

На месте ЧП в Новотроицке работает следственно-оперативная группа, криминалисты проводят детальный осмотр. Специалисты установят точное количество пострадавших и обстоятельства случившегося.

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«Следственными органами СК России по Оренбургской области по факту обрушения стен и кровли насосной станции в городе Новотроицке возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ», — сообщили в ведомстве.

По данным СК, днем 25 января в здании насосной станции, где проходили ремонтные работы, произошел хлопок. В результате обрушились две стены и кровля. Сотрудники МЧС разбирают завалы.

Из-за ЧП в Новотроицке объявили режим чрезвычайной ситуации. Местные жители не останутся без водоснабжения после случившегося, отметил глава города Денис Меньшиков.