25 января 2024, 15:18
Уголовное дело возбудили в Оренбургской области из-за обрушения на насосной станции
СК возбудил дело из-за ЧП на насосной станции в Оренбургской области
Следователи возбудили уголовное дело после обрушения на насосной станции в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
На месте ЧП в Новотроицке работает следственно-оперативная группа, криминалисты проводят детальный осмотр. Специалисты установят точное количество пострадавших и обстоятельства случившегося.
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«Следственными органами СК России по Оренбургской области по факту обрушения стен и кровли насосной станции в городе Новотроицке возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ», — сообщили в ведомстве.
По данным СК, днем 25 января в здании насосной станции, где проходили ремонтные работы, произошел хлопок. В результате обрушились две стены и кровля. Сотрудники МЧС разбирают завалы.
Из-за ЧП в Новотроицке объявили режим чрезвычайной ситуации. Местные жители не останутся без водоснабжения после случившегося, отметил глава города Денис Меньшиков.
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