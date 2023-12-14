Происшествия 14 декабря 2023, 00:12 Уголовное дело возбудили в Новосибирской области из-за издевательств подростков над пенсионеркой СК: под Новосибирском возбудили дело из-за издевательств над пенсионеркой Unsplash

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Уголовное дело возбудили в Новосибирской области после издевательства двух подростков над пенсионеркой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По данным следствия, несовершеннолетние угрожали пожилой женщине применением насилия. Они также похитили из ее дома деньги.

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«Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело», — рассказали в СК.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинские экспертизы. Подростков доставили в следственный отдел, где с ними работают правоохранители. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным Telegram-канал Readovka, несовершеннолетние снимали на видео издевательства над пенсионеркой. Затем подростки опубликовали ролик в Сети. О случившемся узнали родственники пожилой женщины.