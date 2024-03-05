Происшествия 05 марта 2024, 04:37 Уголовное дело возбудили в Новосибирске против матери, на дня оставившей ребенка без еды СК: в Новосибирске возбудили уголовное дело против матери, запершей ребенка РИА «Новости»

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Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело против матери, которая оставила на два дня своего восьмилетнего сына в запертой квартире без еды и присмотра. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело в отношении 29-летней женщины возбудили по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем».

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Восьмилетний мальчик провел в запертой квартире двое суток без еды. Спасатели проникли в квартиру через балкон. Ребенок заявил, что он очень голоден. ЧП произошло 29 февраля.

Ребенка поместили в центр временного содержания. Следователи выясняют условия жизни и воспитания мальчика.