19 февраля 2024, 17:37
Уголовное дело возбудили в Москве из-за повреждения мемориальных табличек
СК возбудил дело из-за повреждения мемориальных табличек в Новой Москве
На основании материалов из средств массовой информации о повреждении мемориальных табличек в Новой Москве возбудили уголовное дело. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.
По данным правоохранителей, группа лиц повредила мемориальные таблички в одном из парков ТиНАО. Следственная группа начала анализировать данные с камер видеонаблюдения и опрашивать свидетелей.
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В связи с произошедшим возбудили уголовное дело по статье 243.4 Уголовного кодекса России о повреждении воинских захоронений и мемориальных сооружений.
Ранее в Ростове-на-Дону появился памятник сатирику Михаилу Жванецкому. Одна из жительниц во время церемонии открытия устроила скандал. Она назвала писателя «русофобом, который ненавидел Россию».
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Москва
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