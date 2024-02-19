Происшествия 19 февраля 2024, 17:37 Уголовное дело возбудили в Москве из-за повреждения мемориальных табличек СК возбудил дело из-за повреждения мемориальных табличек в Новой Москве РИА «Новости»

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На основании материалов из средств массовой информации о повреждении мемориальных табличек в Новой Москве возбудили уголовное дело. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным правоохранителей, группа лиц повредила мемориальные таблички в одном из парков ТиНАО. Следственная группа начала анализировать данные с камер видеонаблюдения и опрашивать свидетелей.

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В связи с произошедшим возбудили уголовное дело по статье 243.4 Уголовного кодекса России о повреждении воинских захоронений и мемориальных сооружений.

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