Происшествия 26 апреля 2023, 23:46 Уголовное дело возбудили в Краснодаре после смертельного ДТП

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Полицейские Краснодара возбудили уголовное дело после смертельного ДТП. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по городу.

Авария случилась 25 апреля. Водитель BMW не уступил дорогу Toyota, которая направлялась по встречной полосе. В результате вторую машину отбросило с дороги и она сбила 44-летнюю женщину. Пешеход погибла.

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Сотрудники органов возбудили уголовное дело. Теперь виновнику аварии грозит до пяти лет заключения.