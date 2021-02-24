Уголовное дело возбудили в Каспийске после массового отравления

В Каспийске по факту массового отравления детей возбудили уголовное дело. Об этом сообщило управление Следственного комитета РФ по Республике Дагестан.

В Министерстве здравоохранения Дагестана сообщили, что за последние сутки в больницу Каспийска обратились 29 человек с симптомами кишечной инфекции. Предполагаемой причиной отравления стала вода из городского водопровода, сообщило РИА «Новости» со ссылкой местное управление Роспотребнадзора. В руководстве каспийского «Водоканала» при этом заявили, что вода, которой обеспечивают жителей города, соответствует санитарным нормам и является пригодной к употреблению.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей“)», — указано в сообщении СУ СК РФ по Дагестану.

Ранее в больницу Каспийска поступило более 20 человек, отравившихся водой из-под крана. Среди них — 19 детей в возрасте от трех месяцев до 14 лет. Позже стало известно, что число отравившихся возросло до 29 человек.