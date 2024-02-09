Происшествия 09 февраля 2024, 11:55 Уголовное дело возбудили против жительницы Сургута за незаконную прописку мигрантов

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Правоохранители возбудили уголовное дело против жительницы Сургута, которая незаконно прописала в своем жилье двух мигрантов и одного гражданина России. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по ХМАО.

По данным ведомства, женщина зарегистрировала мужчину и двух жительниц сопряженных государств в принадлежащем ей жилом помещении. С момента регистрации они по указанному адресу не проживали.

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Отмечается, что местной жительнице грозит до трех лет лишения свободы.