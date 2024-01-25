Происшествия 25 января 2024, 16:30 Уголовное дело возбудили против жительницы Ростова-на-Дону, подменившей золото на бижутерию

Читать 360tv в

Правоохранители возбудили уголовное дело против жительницы Ростова-на-Дону, которая незаметно подменила золото на бижутерию в пункте выдачи одного из маркетплейсов. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.

По предварительным данным, девушка заказала два схожих по внешнему виду товара. Она подменила изделие из золота на бижутерию, выкупив ее. Дорогое украшение местная жительница поспешила сдать в ломбард.

Реклама

Отмечается, что сумма ущерба превысила 700 тысяч рублей, сейчас девушка находится под стражей.