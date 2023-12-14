Происшествия 14 декабря 2023, 15:59 Уголовное дело возбудили против жительницы Кирова, укравшей деньги у пенсионерки

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Уголовное дело завели против жительницы Кирова, которая похитила драгоценности и деньги у пожилой женщины из Пермского края. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю.

Женщина убедила потерпевшую в том, что если не снять порчу, то произойдет беда. Под видом снятия сглаза она похитила у пенсионерки тысячу рублей и золотые украшения.

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Отмечается, что на допросе женщина во всем созналась, ранее она уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.