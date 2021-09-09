Уголовное дело возбудили против жительницы Камчатского края за причинение смерти ребенку

Жительницу Камчатского края подозревают в причинении смерти по неосторожности своей малолетней дочери. Сотрудники следственного управления СК России по Камчатскому краю возбудили против нее уголовное дело. Об этом сообщил RT.

Следователи предполагают, что подозреваемая находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. Она легла спать, а пятимесячного ребенка положила рядом с собой. Во сне женщина задавила ребенка. В результате девочка задохнулась. На данный момент следователи продолжают проверку. Они выясняют обстоятельства случившегося.