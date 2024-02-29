Происшествия 29 февраля 2024, 14:39 Уголовное дело возбудили против жителя Удмуртии за нападение на брата с ножом

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Правоохранители возбудили уголовное дело против жителя Кезского района Удмуртии, который подозревается в нападении на младшего брата с ножом. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным ведомства, мужчины распивали алкоголь после чего между ними произошел конфликт. Во время ссоры старший брат схватил нож и ударил им потерпевшего в живот.

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Отмечается, что подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет.