23 января 2024, 13:27
Уголовное дело возбудили против жителя Пензенской области, пытавшегося поджечь дом возлюбленной
Правоохранители Пензенской области возбудили уголовное дело против местного жителя, который пытался поджечь дом своей возлюбленной. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
По данным ведомства, 65-летний мужчина планировал жить с избранницей в своей квартире, однако женщина не соглашалась на переезд.
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Тогда местный житель пришел в дом к возлюбленной и начал разливать бензин в надежде, что к его мнению прислушаются.
Уголовное дело
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