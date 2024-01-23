Происшествия 23 января 2024, 13:27 Уголовное дело возбудили против жителя Пензенской области, пытавшегося поджечь дом возлюбленной

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Правоохранители Пензенской области возбудили уголовное дело против местного жителя, который пытался поджечь дом своей возлюбленной. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По данным ведомства, 65-летний мужчина планировал жить с избранницей в своей квартире, однако женщина не соглашалась на переезд.

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Тогда местный житель пришел в дом к возлюбленной и начал разливать бензин в надежде, что к его мнению прислушаются.