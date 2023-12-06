Происшествия 06 декабря 2023, 18:27 Уголовное дело возбудили против жителя Ленобласти, напавшего с ножом на пенсионера

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Сотрудники полиции Лужского района Ленинградской области задержали мужчину по подозрению в нападении на пенсионера с ножом. Против него возбудили уголовное дело, сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, накануне между мужчинами произошел конфликт возле магазина по Ленинградской улице в Тесово-4. Задержанный схватил нож и ударил им 69-летнего пенсионера, после чего скрылся.

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Отмечается, что потерпевший остался жив, сейчас он находится в больнице.