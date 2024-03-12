Происшествия 12 марта 2024, 17:08 Уголовное дело возбудили против жителя Кургана за ограбление магазина

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Правоохранители возбудили уголовное дело против жителя Кургана, который ограбил магазин в Кетовском округе. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Тelegram-канал УМВД области.

По данным ведомства, мужчина зашел в магазин и стал угрожать продавщице ножом. Он забрал из кассы четыре тысячи рублей, деньги задержанный планировал потратить на подарок своей девушке к 8 Марта.

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Отмечается, что местному жителю может грозить до 10 лет лишения свободы.