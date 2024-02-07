Происшествия 07 февраля 2024, 12:34 Уголовное дело возбудили против жителя Краснодара за вымогательство денег у девушки

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Правоохранители возбудили уголовное дело против жителя Краснодара. Злоумышленник под видом полицейского вымогал деньги у девушки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД города.

По данным ведомства, мужчина воспользовался ситуацией и начал шантажировать девушку интимными фотографиями. Он представился сотрудником полиции и сказал, что присылать ему такие фото незаконно.

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Отмечается, что в общей сумме девушка перевела злоумышленнику 125 тысяч рублей.