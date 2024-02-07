07 февраля 2024, 12:30
Уголовное дело возбудили против жителя Краснодара, обманувшего десятки людей на 232 миллиона рублей
Правоохранители возбудили уголовное дело против жителя Краснодара. Злоумышленник обманул более 20 человек на 232 миллиона рублей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, мужчина предлагал незнакомцам вложить деньги в оптово-розничную продажу техники от популярной иностранной фирмы. После заключения договора «инвестиционный эксперт» пропадал.
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Отмечается, что местному жителю грозит до 10 лет лишения свободы.
Уголовное дело
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