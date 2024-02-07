Происшествия 07 февраля 2024, 12:30 Уголовное дело возбудили против жителя Краснодара, обманувшего десятки людей на 232 миллиона рублей

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Правоохранители возбудили уголовное дело против жителя Краснодара. Злоумышленник обманул более 20 человек на 232 миллиона рублей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, мужчина предлагал незнакомцам вложить деньги в оптово-розничную продажу техники от популярной иностранной фирмы. После заключения договора «инвестиционный эксперт» пропадал.

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Отмечается, что местному жителю грозит до 10 лет лишения свободы.