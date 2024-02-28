28 февраля 2024, 13:39
Уголовное дело возбудили против жителя Ивановской области из-за кражи 680 тысяч рублей
Правоохранители возбудили уголовное дело против жителя Родников Ивановской области, который подозревается в краже 680 тысяч рублей из кофейных автоматов. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.
По данным ведомства, в полицию обратился владелец вендингового оборудования и сообщил о пропаже крупной суммы. Подозрения легли на 32-летнего сотрудника, который менял расходники в автоматах и забирал выручку.
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Отмечается, что сам работник свою вину отрицает.
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