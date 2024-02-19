Происшествия 19 февраля 2024, 16:56 Уголовное дело возбудили против жителя ХМАО за угон авто

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Правоохранители возбудили уголовное дело против жителя Ханты-Мансийского автономного округа по подозрению в угоне автомобиля. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на окружное управление МВД.

По предварительным данным, подозреваемый поругался с женой и ушел из дома. Он решил найти незапертую машину и погреться в ней.

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Отмечается, что мужчина проник в салон автомобиля с оставленным ключом в замке зажигания и уехал с места парковки. Фигуранту дела грозит до пяти лет лишения свободы.