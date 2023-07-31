Происшествия 31 июля 2023, 09:15 Уголовное дело возбудили против жителя ДНР за сотрудничество с СБУ и шпионаж УФСБ: против жителя ДНР возбудили уголовное дело за шпионаж в пользу Украины РИА «Новости»

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За шпионаж по заданию украинских спецслужб в ДНР возбудили уголовное дело против жителя региона. Об этом ТАСС сообщили представители регионального управления ФСБ.

«Фигурант по заданию СБУ осуществлял сбор и передачу информации о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов», — рассказали в УФСБ.

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Еще четырем жителям региона вынесли официальное предостережение о недопустимости противоправных действий. На них пытались влиять украинские спецслужбы в рамках программы «Тебя ждут дома».

«Целью данной программы является принуждение уязвимой категории граждан к конфиденциальному сотрудничеству со Службой безопасности Украины и получение сведений для совершения диверсий на территории Российской Федерации», — объяснили в управлении.

Чтобы заставить жителей регионов работать на Украину, СБУ использовала психологическое давление, физическую силу, шантаж и запугивание.

В УФСБ отметили, что людей, которые добровольно и своевременно сообщат об украинской вербовке, освободят от уголовной ответственности.

Хакеры из группировки RaHDit выложили в Сеть данные на 1700 сотрудников Службы безопасности Украины, а также на две тысячи военнослужащих украинского ВМФ.