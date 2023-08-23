Происшествия 23 августа 2023, 18:48 Уголовное дело возбудили против жителей Пензенской области, укравших 350 килограммов металлолома

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В Пензенской области правоохранители возбудили уголовное дело против двух мужчин, которые украли 350 килограммов металлолома. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального линейного отдела УМВД России на транспорте.

Местные жители подошли к вагонам на станции Белинской и скинули лом черного металла. Похищенное они собирались сдать в пункт приема.

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Отмечается, что общая сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.