18 августа 2023, 14:29
Уголовное дело возбудили против заведующей детсадом по подозрению в краже компьютеров в Челябинской области
В Пластовском районе Челябинской области полиция возбудила уголовное дело против заведующей детским садом, которая подозревается в краже компьютеров. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Зимой прошлого года была запланирована ликвидация детского сада. Воспользовавшись ситуацией, подозреваемая обратилась к специалистам с просьбой выдать ей справку о неисправности компьютеров. После этого она присвоила технику общей стоимостью 40 тысяч рублей.
Кражи
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