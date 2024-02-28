Происшествия 28 февраля 2024, 15:21 Уголовное дело возбудили против вступившего в ряды ВСУ россиянина Россиянина привлекли к уголовной ответственности за переход на сторону ВСУ РИА «Новости»

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Российский военный, освобожденный из украинского плена, стал фигурантом уголовного дела об участии в боевых действиях на стороне противника. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, в июне 2023 года 52-летний россиянин сдался в плен ВСУ в районе села Водяное в ДНР. Он согласился принимать участие в боевых действиях в рядах противника. Военнослужащего проинструктировали по медицинской, боевой и взрывотехнической подготовке.

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До конца 2023 года мужчина оставался в рядах ВСУ в Запорожской области. В начале января при обмене его вернули в Россию. Военнослужащему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в СНБО заявили, что российскому летчику Максиму Кузьминову, который перешел на сторону ВСУ, предлагали остаться на Украине. Однако он выехал в Испанию по поддельным документам. Позднее Кузьминова нашли застреленным в Вильяхойосе.