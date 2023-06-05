Происшествия 05 июня 2023, 19:08 Уголовное дело возбудили против водителя грузовика после ДТП с тремя погибшими в Краснодарском крае

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Следователи Краснодарского края возбудили уголовное дело против водителя грузовой фуры, допустившего столкновение с легковым автомобилем. В аварии погибли три человека, в том числе ребенок, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

По предварительным данным, 4 июня при обгоне по встречной полосе большегруз врезался в легковушку Skoda Octavia.

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Отмечается, что водитель фуры в момент аварии находился за рулем уже будучи лишенным права управления транспортом.