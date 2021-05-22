Уголовное дело возбудили против тренера-фигуриста, который выстрелил женщине в голову

В пресс-службе московской полиции подтвердили «360», что тренер, который выстрелил женщине в голову из сигнального пистолета, задержан. В отношении него возбуждено уголовное по дело по статье о хулиганстве, пострадавшую госпитализировали

«Мужчина был задержан 21 мая, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Женщина была госпитализирована. Из медучреждения поступила телефонограмма. По ней была проведена проверка. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что тренер выстрелил в голову женщине, которая пришла к нему, чтобы договориться о занятиях. Он встретил ее у подъезда с пистолетом и бутылкой пива. Свидетельница случившегося утверждает, что тренер ведет себя агрессивно довольно часто. Он не раз угрожал родителям воспитанников и руководству спортивной школы, где работает.