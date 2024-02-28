28 февраля 2024, 14:14
Уголовное дело возбудили против подростка за нападение с ножом на приятеля в Жигулевске
В Жигулевске Самарской области правоохранители возбудили уголовное дело против подростка, который с ножом напал на своего знакомого. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, парень поругался с 16-летним приятелем во время прогулки. Он достал нож из кармана и ударил им знакомого в предплечье. Пострадавший с ранениями обратился за помощью медиков.
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Отмечается, что полицейские задержали нападавшего подростка.
Уголовное дело
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