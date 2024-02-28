Происшествия 28 февраля 2024, 14:14 Уголовное дело возбудили против подростка за нападение с ножом на приятеля в Жигулевске

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В Жигулевске Самарской области правоохранители возбудили уголовное дело против подростка, который с ножом напал на своего знакомого. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, парень поругался с 16-летним приятелем во время прогулки. Он достал нож из кармана и ударил им знакомого в предплечье. Пострадавший с ранениями обратился за помощью медиков.

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Отмечается, что полицейские задержали нападавшего подростка.