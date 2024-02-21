Происшествия 21 февраля 2024, 15:53 Уголовное дело возбудили против пенсионера из Нижегородской области за хранение самодельного оружия

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Правоохранители возбудили уголовное дело против 72-летнего жителя Сергачского округа Нижегородской области из-за хранения самодельного оружия. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, мужчина нашел гладкоствольное ружье и сделал из него несколько новых, которые позже использовал для охоты.

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Отмечается, что сотрудники полиции также обнаружили у него дома длинноствольный пистолет и обрез нарезного ружья.