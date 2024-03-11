Происшествия 11 марта 2024, 18:55 Уголовное дело возбудили против нижегородца за выращивание наркотиков

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Правоохранители возбудили уголовное дело против жителя Нижегородской области, который выращивал в квартире марихуану. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, сотрудники полиции в ходе обысков обнаружили четыре куста растений и оборудование для их культивирования. Задержанный признался, что полученные наркотики он использовал в своих целях.

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Сейчас местный житель находится под подпиской о невыезде, ему грозит до трех лет лишения свободы.