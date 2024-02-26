Происшествия 26 февраля 2024, 14:42 Уголовное дело возбудили против нижегородца за хранение наркотиков

Читать 360tv в

Правоохранители возбудили уголовное дело против жителя Нижнего Новгорода по факту незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, сотрудники полиции обнаружили в квартире мужчины коробку, на дне которой находилось вещество растительного происхождения. Также у него изъяли два телефона, электронные весы и упаковочный материал.

Реклама

Отмечается, что местного жителя заключили под стражу.