26 февраля 2024, 14:42
Уголовное дело возбудили против нижегородца за хранение наркотиков
Правоохранители возбудили уголовное дело против жителя Нижнего Новгорода по факту незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
По данным ведомства, сотрудники полиции обнаружили в квартире мужчины коробку, на дне которой находилось вещество растительного происхождения. Также у него изъяли два телефона, электронные весы и упаковочный материал.
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Отмечается, что местного жителя заключили под стражу.
Наркотики
Уголовное дело
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