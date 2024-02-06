Происшествия 06 февраля 2024, 17:26 Уголовное дело возбудили против нижегородки, потратившей с карты бывшего парня почти миллион рублей

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Правоохранители возбудили уголовное дело против жительницы Нижегородской области, которая сняла с банковской карты бывшего парня почти миллион рублей. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, о краже денег заявил 30-летний мужчина. После расставания девушка не вернула ему банковскую карту и продолжала оплачивать покупки в разных торговых точках. Общий материальный ущерб составил более 962 тысяч рублей.

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Отмечается, что местную жительницу задержали, она созналась в содеянном.