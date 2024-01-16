Происшествия 16 января 2024, 15:49 Уголовное дело возбудили против мужчины, укравшего деньги из банкомата в Сочи

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Правоохранители возбудили уголовное дело против мужчины, который украл забытые предыдущим посетителем 130 тысяч рублей в банкомате в Сочи. Об этом сообщил «Царьград».

По предварительным данным, к купюроприемнику подошла супружеская пара. Мужчина увидел забытые деньги, достал купюры и, пересчитав, аккуратно положил в карман незаметно от жены.

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Отмечается, что 53-летнего местного жителя задержали, ему грозит до пяти лет лишения свободы.