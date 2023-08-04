Происшествия 04 августа 2023, 17:40 Уголовное дело возбудили против мужчины, бросившего гранату в иномарку в Москве Против мужчины, бросившего гранату в Jaguar у Москва-Сити, возбудили дело о хулиганстве РИА «Новости»

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Против мужчины, который в ночь на пятницу угрожал водителю иномарки и затем бросил в его машину страйкбольную гранату, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Как уточнило следствие, в ночь на 4 августа в 1-м Красногвардейском проезде неизвестный мужчина начал угрожать водителю иномарки предметом, похожим на пистолет. Когда тот покинул автомобиль и вызвал полицию, обвиняемый попытался запустить в машине двигатель, но когда это не удалось, бросил в салон страйкбольную гранату и скрылся.

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«В кратчайшие сроки полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. У 34-летнего приезжего изъят пневматический пистолет», — пояснили в ведомстве.

Против мужчины возбудили дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации («Хулиганство»).

Ранее хозяин взорванного автомобиля рассказал «360» подробности происшествия.