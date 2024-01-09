Происшествия 09 января 2024, 13:54 Уголовное дело возбудили против мужчин, напавших на таксиста в Новосибирске

Читать 360tv в

Правоохранители возбудили уголовное дело против троих мужчин, которые напали с ножом на таксиста в микрорайоне Плющихинский в Новосибирске. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, в пятницу, 5 января, неизвестные ударили водителя ножом в живот и похитили у него мобильный телефон, после чего сбежали. Потерпевшего доставили в больницу.

Реклама

Отмечается, что сейчас полицейские устанавливают личности нападавших.