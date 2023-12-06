06 декабря 2023, 14:30
Уголовное дело возбудили против мигрантов, устроивших массовую драку в Петербурге
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовой драки трудовых мигрантов в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт Neva.Today
Массовые столкновения произошли 4 декабря возле небоскреба «Лахта-центр» в присутствии большого количества очевидцев. Одному из участников драки потребовалась медицинская помощь.
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Отмечается, что после произошедшего полицейские задержали более 10 человек, причины конфликта устанавливаются.
Санкт-Петербург
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