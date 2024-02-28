Происшествия 28 февраля 2024, 14:11 Уголовное дело возбудили против двух подростков за избиение мужчины в Муроме

Читать 360tv в

Правоохранители возбудили уголовное дело против двух подростков, которые избили жителя многоквартирного дома в Муроме. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СК России по Владимирской области.

По данным ведомства, двое друзей стояли в подъезде, позже у них завязалась ссора с жителем дома. Во время конфликта подростки жестоко избили мужчину, после чего скрылись. Пострадавший получил серьезные травмы.

Реклама

Отмечается, что сейчас правоохранители допрашивают свидетелей, уже назначены судебные экспертизы.