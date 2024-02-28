28 февраля 2024, 14:11
Уголовное дело возбудили против двух подростков за избиение мужчины в Муроме
Правоохранители возбудили уголовное дело против двух подростков, которые избили жителя многоквартирного дома в Муроме. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СК России по Владимирской области.
По данным ведомства, двое друзей стояли в подъезде, позже у них завязалась ссора с жителем дома. Во время конфликта подростки жестоко избили мужчину, после чего скрылись. Пострадавший получил серьезные травмы.
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Отмечается, что сейчас правоохранители допрашивают свидетелей, уже назначены судебные экспертизы.
Уголовное дело
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