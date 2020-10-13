13 октября 2020, 18:47
Уголовное дело возбудили против челябинца за смертельное ДТП
Возбуждено уголовное дело против жителя Челябинской области, из-за которого произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР региона.
Мужчину обвинили в нарушении правил дорожного движения, а также в вождении в нетрезвом виде. Он не справился с управлением и врезался в грузовик. В результате погибла одна его пассажирка, а вторая — четырехлетняя девочка — получила серьезные травмы. Сам подозреваемый также получил переломы и сейчас в больнице.