16 февраля 2024, 14:08
Уголовное дело возбудили против белгородца, укравшего телефон из посылки
Правоохранители возбудили уголовное дело против 18-летнего жителя Белгородской области, который подозревается в краже мобильного телефона из посылки. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на региональное УМВД.
Сотрудник сортировочного центра крупного маркетплейса украл одну из посылок, в которой находился гаджет стоимостью более 20 тысяч рублей. Парень продал телефон, а вырученные деньги потратил на свои нужды.
Реклама
Отмечается, что местный житель признал вину, ему грозит до двух лет лишения свободы.
Уголовное дело
Кражи
Реклама
Реклама