Происшествия 16 февраля 2024, 14:08 Уголовное дело возбудили против белгородца, укравшего телефон из посылки

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Правоохранители возбудили уголовное дело против 18-летнего жителя Белгородской области, который подозревается в краже мобильного телефона из посылки. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на региональное УМВД.

Сотрудник сортировочного центра крупного маркетплейса украл одну из посылок, в которой находился гаджет стоимостью более 20 тысяч рублей. Парень продал телефон, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

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Отмечается, что местный житель признал вину, ему грозит до двух лет лишения свободы.