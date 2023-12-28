28 декабря 2023, 15:32
Уголовное дело возбудили против белгородца, укравшего кроликов для разведения
В Белгородской области возбудили головное дело против 17-летнего жителя Старооскольского округа, который украл кроликов для разведения. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на региональное УМВД.
По данным ведомства, парень ночью проник в соседский двор, вытащил из клеток двух кроликов, спрятал их в мешок и унес. Он планировал разводить животных у себя дома, чтобы заработать.
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Отмечается, что сумма ущерба составила пять тысяч рублей.
Кражи
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