Происшествия 07 июля 2023, 17:06 Уголовное дело возбудили после взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области СК по Самарской области возбудил уголовное дело после взрыва на заводе «Промсинтез» Пресс-служба СУ СК России по Самарской области

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Уголовное дело возбудили в городе Чапаевске Самарской области после взрыва на заводе «Промсинтез». Об этом сообщило региональное следственное управление СК России в своем Telegram-канале.

«По данному факту следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ („Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц“)», — указали в ведомстве.

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Следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Работу курирует исполняющий обязанности руководителя следственного управления Александр Воеводин. Следственная группа устанавливает обстоятельства и причины случившегося.

Взрыв на «Промсинтезе» произошел во время демонтажа технического трубопровода. Жертвами ЧП стали шесть человек, еще двое пострадали. В экстренных службах назвали возможной причиной взрыва нарушение техники безопасности.