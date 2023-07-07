07 июля 2023, 17:06
Уголовное дело возбудили после взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области
СК по Самарской области возбудил уголовное дело после взрыва на заводе «Промсинтез»
Уголовное дело возбудили в городе Чапаевске Самарской области после взрыва на заводе «Промсинтез». Об этом сообщило региональное следственное управление СК России в своем Telegram-канале.
«По данному факту следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ („Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц“)», — указали в ведомстве.
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Следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Работу курирует исполняющий обязанности руководителя следственного управления Александр Воеводин. Следственная группа устанавливает обстоятельства и причины случившегося.
Взрыв на «Промсинтезе» произошел во время демонтажа технического трубопровода. Жертвами ЧП стали шесть человек, еще двое пострадали. В экстренных службах назвали возможной причиной взрыва нарушение техники безопасности.
Уголовное дело
Следственный комитет России
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